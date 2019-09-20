Андрей Разин дал совет вышедшему из колонии Павлу Мамаеву

Известный продюсер призвал футболиста вести переговоры не с «Краснодаром», а с Рамзаном Кадыровым.

Андрей Разин — продюсер «Ласкового мая» и человек, осведомленный в делах многих российских звезд — обратился через Instagram к скандальному футболисту Павлу Мамаеву. Он призвал спортсмена «не унижаться и не беседовать» с Сергеем Галицким, президентом ФК «Краснодар», за который Мамаев играл с 2013 года. Разин пишет, что известный бизнесмен предал Павла, и теперь игроку лучше вести переговоры с Рамзаном Кадыровым.

«И помни, что краснодарские ребята, воспитанники клуба «Краснодар», всегда ориентировались и будут ориентироваться на тебя, потому что ты — лучший спортсмен нашей страны и кумир для них», — заверил продюсер.

Напомним, футболистов Мамаева и Кокорина задержали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Несколько месяцев спортсмены находились под арестом, в мае столичный городской суд приговорил их к реальным срокам, но недавно оба дебошира были освобождены по УДО.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров высказался, что игроки должны продолжать приносить пользу отечественному футболу. ФК «Зенит» уже продлил контракт с Кокориным. Возможно, Андрей Разин намекает на то, что Мамаеву не стоит оставаться в «Краснодаре» и перейти в грозненский клуб «Ахмат».

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