В Краснодаре скончался заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

В Краснодаре на 81 году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Бородин. Как стало известно, смерть настигла актера театра 20 сентября. Что именно послужило ее причиной, пока не сообщается. Отмечается, что прощание с артистом пройдет в понедельник, 23 сентября, в 11 часов в Музыкальном театре. Проститься с культурным деятелем придут не только коллеги Бородина, но и поклонники его таланта.

Свой творческий путь Анатолий Бородин начинал в 1975 году, тогда Музыкальный театр имел другое название — Краснодарский театр оперетты. Чуть позже Бородин сменил поле деятельности и ушел работать в кино – там он снялся в трех картинах: «Из жизни Федора Кузькина», «Супермен», «Убийство на «Ждановской». В театре на счету Бородина значится 200 ролей. За них Анатолий был награжден множеством дипломов. Как отмечает «Кубань24TV», Бородин сотрудничал с оркестром русских народных инструментов – под аккомпанемент музыкантов он исполнял чтецкие программы для детей.