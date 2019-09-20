У экс-солистки «Миража» Светланы Разиной украли лису

У бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной пропал домашний питомец. Неизвестные пробрались на территорию частного дома певицы и похитили лиса по кличке Феликс.

Ранее животное сильно пострадало от рук злоумышленников. В конце августа кто-то отрубил Феликсу хвост. В это время Светлана была в гастрольной поездке, она обратилась в полицию, но делу так и не дали ход, посчитав повод несерьезным.

Когда четвероногий любимец Разиной исчез, она вновь была на гастролях. Портал Teleprogramma.pro связался со Светланой, чтобы выяснить подробности случившегося. Как рассказала певица, о пропаже лиса сообщили люди, присматривавшие за ее домом.

«Месяц назад этому лису отрубили хвост. Я была в шоке, когда узнала об этом, вызвала врачей. Ему сделали операцию, зашили все, что осталось от хвоста. Лис начал потихонечку поправляться, у него был хороший аппетит. Мы уже начали привыкать к его новой ипостаси», – говорит певица.

Разина прекрасно понимала, что животное, оставшись без значительной части теплого меха, просто не сможет перезимовать в дворовом вольере. Поэтому было решено купить еще одну лисичку, чтобы она согревала Феликса.

«Сначала они шипели друг на друга, но потом подружились. А сегодня мне позвонили и сказали, что лиса нигде нет. Они (злоумышленники. – Прим.ред.) прошли через заднюю калитку с приманкой и забрали его. Оставили дверь вольера открытой, вторая лиса вышла и спокойно гуляла у нас по участку. Ее не забрали, хотя она очень красивая, серебристая. Дорогой мех», – поделилась певица.

Что воры сделают с животным, звезда не знает, но предполагает самое худшее. Зверька могли украсть, чтобы издеваться над ним из садистских побуждений. Или же это могли совершить охотники, чтобы использовать животное в качестве приманки для других лис.

«У меня скоро концерт, но не представляю, как буду работать. Меня всю трясет, когда представляю, что сейчас с лисом происходит», – рассказала Разина нашему корреспонденту.

Напомним, минувшей весной Светлана Разина оказалась в центре громкого скандала. Экс-участница популярного музыкального коллектива обвинила в краже машины собственного мужа Бориса. Певица заявила, что благоверный хотел продать автомобиль, но не смог этого сделать, поэтому уехал на границу с Белоруссией, где и бросил транспортное средство.

Разина заверила, что намерена подать на развод с избранником, но спустя несколько месяцев передумала затевать бракоразводный процесс, о чем писал портал Teleprogramma.pro.