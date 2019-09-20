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Коллеги обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк

Алексей оказался единственным фигуристом, который рассказал про болезнь актрисы с экрана ТВ.

Коллеги обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце лета, а в сентябре подтвердилась информация, что актриса находится в медицинском центре, где проходит лечение от онкологии.

Только вот ни близкие актрисы, ни ее муж Петр Чернышев ситуацию до сих пор никак не комментируют. Зато фигурист Алексей Ягудин выступил на одном из центральных каналов.

Спортсмен сообщил, что не видел Настю в последнее время, но поведал, что к ее дому летом частенько приезжала «скорая».

Ягудин посчитал, что поклонники должны знать, что с их кумиром. Однако коллеги его осудили.

«Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях, — заметил Максим Траньков, передает сайт «Комсомольская Правда».

Напомним, ранее Петр Чернышев отказался от участия во всех ледовых шоу, так как в трудную минуту захотел находиться рядом с женой.

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Коллеги обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
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