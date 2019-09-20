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Москвич продал место в очереди за iPhone за 30 000 рублей

В России одновременно со всем миром стартовали продажи новых смартфонов от Apple.

Москвич продал место в очереди за iPhone за 30 000 рублей
Очередь за iPhone в Шанхае. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Не успели во всем мире стартовать продажи новых моделей iPhone, в Москве уже продавали места в очереди за покупкой смартфонов. Так, один москвич продавал свое место в очереди за 30 000 рублей. При этом, как признался мужчина, сам он не собирался покупать телефон. Зато, по всей видимости, он прекрасно знал, какой ажиотаж возникнет у дверей магазина в день старта продаж 20 сентября, а потому начал готовиться заранее. 

По словам москвича, он подходил к магазину несколько раз в день — днем, вечером и ближе к ночи. В эти моменты никаких очередей, по его утверждению, не было. Так он успел занять место и вскоре получил заказ на позицию в очереди — покупатель собирался приобрести iPhone Pro Max.

Зато первым iPhone купил другой москвич. И ему тоже не пришлось стоять в очереди. Мужчина просто заранее успел сделать предзаказ. Он рассказал, что проходил мимо магазина, увидел объявление о скором старте продаж и заказал сразу два смартфона — себе и своей жене. Молодой человек уточнил, что купил два iPhone 11 Pro Max общей стоимостью 235 тысяч рублей. 

iPhone 11
iPhone 11. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Напомним, 10 сентября Apple представила сразу три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Цена в России на самый дешевый из них составляет 59,9 тыс. рублей. Самый же дорогой — iPhone 11 Pro Max с памятью 512 Гб — стоит 131,99 тыс. рублей. 

В СМИ появилась информация, что в нашей стране смартфоны от Apple продаются по одной из самых высоких цен в мире. К примеру, за самый «скромный» iPhone 11 на 64 ГБ в Японии придется отдать 43 878 рублей, что на 16 000 рублей меньше, чем в России. В Германии новый смартфон обойдется в 48 150 рублей, а в Испании — 47 947 рублей. 

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Москвич продал место в очереди за iPhone за 30 000 рублей
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