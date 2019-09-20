Читатели Teleprogramma.pro верят, что Заворотнюк сможет побороть болезнь

Поклонники актрисы, которая недавно вышла из комы, считают, что произойдет чудо.

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и готовится к операции в одной из столичных клиник, многих заставили поверить в чудо. Поклонники актрисы надеются, что она пойдет на поправку и сумеет побороть рак мозга.

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Портал Teleprogramma.pro провел интернет-опрос среди читателей. Респондентам предложили ответить на вопрос, как они оценивают шансы на выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня». Почти половина — 43,7% опрошенных — выразили уверенность, что Анастасия сможет побороть приписываемый ей диагноз. Ведь она вышла из коматозного состояния, а значит, чудеса случаются.

Остальные читатели оказались не столь оптимистичны. 27,6% отметили, что, скорее всего, у Заворотнюк вскоре наступит резкое ухудшение. 17,8% интернет-пользователей считают, что бороться со смертельным недугом Заворотнюк сможет лишь считанные недели или месяцы, а почти 11% опрошенных вспомнили, что с таким диагнозом, как у актрисы, живут до пяти лет.

Напомним, семья Заворотнюк не подтверждает слухи о ее тяжелой болезни. Согласно данным СМИ, год назад у артистки обнаружили глиобластому – злокачественное новообразование в мозге. От этой опухоли в 2015 году скончалась Жанна Фриске.

Прогнозы медиков по пациентам с глиобластомой неутешительны, с этим заболеванием при всей необходимой терапии можно прожить лишь около двух лет. Но Заворотнюк якобы не сразу обратилась за медицинской помощью, игнорируя симптомы недомогания. Поэтому болезнь развивалась стремительно.