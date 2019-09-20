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Читатели Teleprogramma.pro верят, что Заворотнюк сможет побороть болезнь

Поклонники актрисы, которая недавно вышла из комы, считают, что произойдет чудо.

Читатели Teleprogramma.pro верят, что Заворотнюк сможет побороть болезнь
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и готовится к операции в одной из столичных клиник, многих заставили поверить в чудо. Поклонники актрисы надеются, что она пойдет на поправку и сумеет побороть рак мозга.

Портал Teleprogramma.pro провел интернет-опрос среди читателей. Респондентам предложили ответить на вопрос, как они оценивают шансы на выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня». Почти половина — 43,7% опрошенных — выразили уверенность, что Анастасия сможет побороть приписываемый ей диагноз. Ведь она вышла из коматозного состояния, а значит, чудеса случаются.

Остальные читатели оказались не столь оптимистичны. 27,6% отметили, что, скорее всего, у Заворотнюк вскоре наступит резкое ухудшение. 17,8% интернет-пользователей считают, что бороться со смертельным недугом Заворотнюк сможет лишь считанные недели или месяцы, а почти 11% опрошенных вспомнили, что с таким диагнозом, как у актрисы, живут до пяти лет.

Напомним, семья Заворотнюк не подтверждает слухи о ее тяжелой болезни. Согласно данным СМИ, год назад у артистки обнаружили глиобластому – злокачественное новообразование в мозге. От этой опухоли в 2015 году скончалась Жанна Фриске.

Прогнозы медиков по пациентам с глиобластомой неутешительны, с этим заболеванием при всей необходимой терапии можно прожить лишь около двух лет. Но Заворотнюк якобы не сразу обратилась за медицинской помощью, игнорируя симптомы недомогания. Поэтому болезнь развивалась стремительно.

Анастасия Заворотнюк излечится от рака? Фото: globallookpress
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Читатели Teleprogramma.pro верят, что Заворотнюк сможет побороть болезнь
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