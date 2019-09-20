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Митяев бросил вторую жену с двумя детьми ради другой

Музыкант полюбил актрису Марину Есипенко и вновь ничего не смог с собой поделать.

Митяев бросил вторую жену с двумя детьми ради другой
Митяев ушел от второй жены/hgloballookpress.com

Музыкант Олег Митяев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему рухнул его второй брак с Мариной Крутяковой. Пара была вместе десять лет. От этого брака у певца двое сыновей.

Олег Митяев. Фото
Митяев ушел от второй жены/globallookpress.com

По его словам, она познакомились в Челябинске. «Я был секретарем комсомольской организации. Она – секретарем факультета в нашем вузе. Мы долгое время были счастливы. Но вы знаете, почему-то женщины порой ведут себя странно. У меня ведь была уже семья. Марина ничего не хотела о ней слушать. У нее проснулся какой-то эгоизм. Наверное, тогда мы ее были молодыми и многого не понимали. Вели себя иногда не совсем адекватно», — заявил Олег Митяев.

Как сказал музыкант, он влюбился в другую. Это была народная артистка России Марина Есипенко. Его брак со второй женой не спасли даже двое детей.

«Мы пытались, боролись за нашу любовь. Хотели не разрушать построенной семьи, но все равно дело пришло к разводу. Можно сказать, что я бросил вторую жену ради другой», — заявил Олег Митяев.

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Тэги:

Борис КорчевниковМарина ЕсипенкоМарина КрутяковаОлег МитяевПрограмма "Судьба человека"
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Митяев бросил вторую жену с двумя детьми ради другой
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