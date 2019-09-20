Олег Митяев назвал причину развода с первой женой

По словам музыканта, он полюбил другую и честно в этом признался.

Музыкант Олег Митяев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о первой супруге Светлане, с которой не смог построить счастливую семью. Именно этой девушке много лет назад он первой спел один из своих главных хитов: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

«Она была красавицей, спортсменкой. Мы вместе учились в институте физкультуры, куда я поступил после армии. Света занималась художественной гимнастикой. Особенно Свету полюбила моя мама. Когда через какое-то время я заявил родительнице, что собираюсь разойтись с женой, то она мне сказала: «Только через мой труп», — рассказал музыкант.

Как отметил Митяев, маме со временем все-таки пришлось свыкнуться с мыслью, что сын разводится. Былые чувства угасли и возродить любовь было уже нереально.

«Я просто полюбил другую и сказал об этом Свете. Заявил, что наши с ней чувства с годами притупились. У нее, конечно, произошел взрыв внутри. Но я ничего не мог с собой поделать. Решение было уже принято», — заметил Олег Митяев.