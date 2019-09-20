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Мужем Мироновой оказался директор по развитию русско-японской компании

Актриса рассказала много интересных подробностей о своем избраннике.

Мужем Мироновой оказался директор по развитию русско-японской компании
Миронова рассекретила личность мужа/globallookpress.com

Актриса Мария Миронова в Instagram рассказала новые подробности о личности своего супруга. В последнее время ходило много слухов о том, что это за человек. Оказывается, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Артистка опровергла слухи, что он актер и судостроитель.

Звезда отметила, что замуж она вышла больше года назад. Причем с супругом они до этого прожили вместе больше двух лет. Свадьба прошла на греческом острове Санторини, где часто молодожены из разных стран устраивают пышные торжества.

Миронова отметила, что ее супруг не японец. Прессе удалось правильно только назвать его имя — Андрей. Он тезка ее сына и отца, известного актера Андрея Миронова.

«Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно, в Греции», — заявила Мария Миронова, которая попросила журналистов в будущем проверять информацию, прежде чем публиковать ее на страницах своих изданий.

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Андрей МироновАндрей Миронов-УдаловГрецияМария МироноваСанторини
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Мужем Мироновой оказался директор по развитию русско-японской компании
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