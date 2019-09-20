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Доктор Мясников на фоне слухов о болезни Заворотнюк рассказал о стволовых клетках

По словам специалиста, убедительных данных об их безопасности не существует.

Доктор Мясников на фоне слухов о болезни Заворотнюк рассказал о стволовых клетках
Мясников рассказал о пользе и вреде стволовых клеток/ Кадр из программы "Судьба человека"

Главный врач московской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников заявил, что стволовые клетки — это медицина будущего. Но их безопасность и эффективность до конца не изучены.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, страдает раком мозга/globallookpress.com

Отметим, что продюсер Андрей Разин не так давно рассказывал, якобы актриса Анастасия Заворотнюк прибегала к омоложению с помощью стволовых клеток. У него с ней по этому поводу вышел разговор. По слухам, стволовые клетки могли привести к раку мозга. Именно такой страшный диагноз, по неподтвержденной информации, поставлен звезде «Моей прекрасной няни».

Как сказал Мясников, сегодня применяются некоторые разновидности стволовых клеток. В частности, мезенхимальные стволовые клетки. Их получают из жировой ткани пациента. Причем подсаживают ему же. Как считает Мясников, использование таких клеток не вредит здоровью.

В то же время нелегально используют стволовые клетки, взятые у эмбрионов. «Такая клетка может превращаться в любую другую, в том числе и в раковую. И случаи возникновения онкологии таким путём известны», — заметил доктор Мясников. Он добавил, что их используют, как правило, когда человеку уже нечего терять. В данном случае важен индивидуальный подход, сообщает портал «Царьград».

Отметим, что о возможном серьезном заболевании Заворотнюк стало известно примерно месяц назад. После этого в СМИ появилось огромное количество различных версий того, что сейчас происходит с актрисой. Поговаривали, что звезда в крайне тяжелом состоянии. Якобы ее дни сочтены. Однако сейчас выясняется, что картина несколько другая. Заворотнюк, скорее всего, действительно в больнице, но у нее не такое критическое состояние, как писали. Звезде оказывают помощь лучшие нейрохирурги страны. Поклонники надеются, что она пойдет на поправку.

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Александр МясниковАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАндрей Разин
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Доктор Мясников на фоне слухов о болезни Заворотнюк рассказал о стволовых клетках
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