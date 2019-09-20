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Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности

Никаких заболеваний тогда у актрисы не обнаружили.

Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности
Заворотнюк, по слухам, стало лучше/globallookpress.com

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няня» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности. Тогда никаких заболеваний не выявили.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, стало чуть лучше/globallookpress.com

Обследование проходило в элитном московском медицинском центре. Если бы тогда у актрисы были проблемы со здоровьем, то это стало бы известно. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть.

Как уверяет друг Заворотнюк, приписываемый ей диагноз был поставлен только после родов. Между тем, как говорят приближенные к актрисе люди, ей действительно стало лучше. С ней сейчас работают лучшие нейрохирурги России, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что уже на протяжении нескольких недель о состоянии звезды «Моей прекрасной няни» поступают очень противоречивые сведения. Говорили, что у актрисы произошел отек мозга. Правда, эта информация так и не нашла своего подтверждения. Родные звезды по-прежнему не хотят ничего комментировать.

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Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности
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