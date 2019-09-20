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Пес три часа отказывался покидать тело погибшего друга

Собака не отходила от умирающего сородича. Того сбила машина на оживленной трассе.

Пес три часа отказывался покидать тело погибшего друга
Фото: youtube.com/People's Daily, China

Китайский пес показал истинную преданность по отношению к другу. В городе Кайли в провинции Гуйчжоу две собаки перебегали дорогу — одну из них сбила машина. Второй пес тут же бросился к другу и отказывался отходить, пока тот не умер. 

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что собака ни на секунду не покидает друга и жалобно скулит рядом. Как стало известно позднее, погибший пес принадлежал пенсионеру, живущему неподалеку от трассы. Обе собаки были очень дружны и часто играли вместе. Очевидцы утверждают, что попавший на видео эпизод представляет собой душераздирающее зрелище. А вот водитель, сбивший собаку, не посчитал нужным остановиться.

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Пес три часа отказывался покидать тело погибшего друга
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