Пес три часа отказывался покидать тело погибшего друга

Собака не отходила от умирающего сородича. Того сбила машина на оживленной трассе.

Китайский пес показал истинную преданность по отношению к другу. В городе Кайли в провинции Гуйчжоу две собаки перебегали дорогу — одну из них сбила машина. Второй пес тут же бросился к другу и отказывался отходить, пока тот не умер.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что собака ни на секунду не покидает друга и жалобно скулит рядом. Как стало известно позднее, погибший пес принадлежал пенсионеру, живущему неподалеку от трассы. Обе собаки были очень дружны и часто играли вместе. Очевидцы утверждают, что попавший на видео эпизод представляет собой душераздирающее зрелище. А вот водитель, сбивший собаку, не посчитал нужным остановиться.