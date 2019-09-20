На фоне слухов о диагнозе Заворотнюк врач порассуждал о связи ЭКО и рака мозга

По словам Алексея Хухрева, в организме женщины во время процедуры происходит серьезный сдвиг.

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Алексей Хухрев заявил, что не следует считать процедуру ЭКО, после которой, по слухам, заболела раком мозга актриса Анастасия Заворотнюк, очень опасной. В то же время он уверен, что подготовка к беременности таким способом может в определенной мере повлиять на организм любой женщины.

По его словам, ЭКО — достаточно серьезная процедура и без сдвигов в организме женщины она никак не проходит. Но не нужно думать, что после нее женщина автоматически приобретает рак мозга.

Врач заметил, что подготовка к ЭКО – длительный процесс. Женщины по полгода сидят на серьезных гормональных препаратах. У них сильно меняется репродуктивная система. Но если бы у всех родивших с помощью ЭКО женщин диагностировался рак мозга, эту процедуру давно запретили бы.

Хухрев подчеркнул, что сама подготовка к данной процедуре тяжело переносится некоторыми будущими мамами. «ЭКО – это совсем не курорт», – заметил специалист, слова которого приводит портал «Царьград».

Добавим, что родные Анастасии Заворотнюк не хотят распространяться о ее диагнозе. В то же время ходят слухи, что состояние актрисы не столь тяжелое, как это подавали многие СМИ. У звезды есть шанс на выздоровление.