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На фоне слухов о диагнозе Заворотнюк врач порассуждал о связи ЭКО и рака мозга

По словам Алексея Хухрева, в организме женщины во время процедуры происходит серьезный сдвиг.

На фоне слухов о диагнозе Заворотнюк врач порассуждал о связи ЭКО и рака мозга
Заворотнюк, возможно, лечится от онкологического заболевания/globallookpress.com

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Алексей Хухрев заявил, что не следует считать процедуру ЭКО, после которой, по слухам, заболела раком мозга актриса Анастасия Заворотнюк, очень опасной. В то же время он уверен, что подготовка к беременности таким способом может в определенной мере повлиять на организм любой женщины.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, лежит в клинике/globallookpress.com

По его словам, ЭКО — достаточно серьезная процедура и без сдвигов в организме женщины она никак не проходит. Но не нужно думать, что после нее женщина автоматически приобретает рак мозга.

Врач заметил, что подготовка к ЭКО – длительный процесс. Женщины по полгода сидят на серьезных гормональных препаратах. У них сильно меняется репродуктивная система. Но если бы у всех родивших с помощью ЭКО женщин диагностировался рак мозга, эту процедуру давно запретили бы.

Хухрев подчеркнул, что сама подготовка к данной процедуре тяжело переносится некоторыми будущими мамами. «ЭКО – это совсем не курорт», – заметил специалист, слова которого приводит портал «Царьград».

Добавим, что родные Анастасии Заворотнюк не хотят распространяться о ее диагнозе. В то же время ходят слухи, что состояние актрисы не столь тяжелое, как это подавали  многие СМИ. У звезды есть шанс на выздоровление.

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На фоне слухов о диагнозе Заворотнюк врач порассуждал о связи ЭКО и рака мозга
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