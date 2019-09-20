НОВОСТИ

Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Богачева

Оперная певица ушла из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет.

Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Богачева
Скончалась оперная дива Ирина Богачева. Фото: КП/Анатолий Жданов

В Санкт-Петербурге умерла оперная исполнительница, солистка Мариинского театра Ирина Богачева. Народной артистки СССР не стало на 81-м году жизни.

Обстоятельства смерти певицы уточняются. О случившемся сообщили в Санкт-Петербургской консерватории, где Богачева возглавляла кафедру сольного пения.

В раннем детстве Ирина Богачев перенесла вместе с родными тяжелые годы блокады Ленинграда. С юности она увлекалась пением, посещая вокальные кружки, а в возрасте 25 лет завершила обучение в консерватории. На сцену Мариинского театра она вышла годом ранее, ее дебютом стала опера Чайковского «Пиковая дама».

Всю жизнь Ирина Петровна активно занималась творчеством. Гастролировала по стране и за рубежом с сольными программами, выступала в оперных театрах «Ла Скала», Метрополитен-опера, Ковент-Гарден и других, работала на телевидении и преподавала вокал. В 2009 году Ирину Богачеву наградили орденом За заслуги перед Отечеством IV степени.

Сообщение со словами соболезнования размещено на сайте Санкт-Петербургской консерватории. О вместе прощания и дате похорон народной артистки будет объявлено позднее.

Дмитрий Медведев и Ирина Богачева в Кремле на вручении государственных наград. Фото: КП/Анатолий Жданов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина Богачеваоперная диваоперная певицаСанкт-Петербургутрата
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Богачева
Интересно?
Поделись с друзьями: