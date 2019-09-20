Скончалась солистка Мариинского театра Ирина Богачева

Оперная певица ушла из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет.

В Санкт-Петербурге умерла оперная исполнительница, солистка Мариинского театра Ирина Богачева. Народной артистки СССР не стало на 81-м году жизни.

Обстоятельства смерти певицы уточняются. О случившемся сообщили в Санкт-Петербургской консерватории, где Богачева возглавляла кафедру сольного пения.

В раннем детстве Ирина Богачев перенесла вместе с родными тяжелые годы блокады Ленинграда. С юности она увлекалась пением, посещая вокальные кружки, а в возрасте 25 лет завершила обучение в консерватории. На сцену Мариинского театра она вышла годом ранее, ее дебютом стала опера Чайковского «Пиковая дама».

Всю жизнь Ирина Петровна активно занималась творчеством. Гастролировала по стране и за рубежом с сольными программами, выступала в оперных театрах «Ла Скала», Метрополитен-опера, Ковент-Гарден и других, работала на телевидении и преподавала вокал. В 2009 году Ирину Богачеву наградили орденом За заслуги перед Отечеством IV степени.

Сообщение со словами соболезнования размещено на сайте Санкт-Петербургской консерватории. О вместе прощания и дате похорон народной артистки будет объявлено позднее.