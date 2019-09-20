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Врач о возможном диагнозе Заворотнюк: «Развитие глиобластомы после ЭКО – совпадение»

По словам Ирины Ершовой, трехдневная гормональная нагрузка не может вызвать онкологию.

Врач о возможном диагнозе Заворотнюк: «Развитие глиобластомы после ЭКО – совпадение»
Заворотнюк, по слухам, страдает агрессивной формой рака мозга/globallookpress.com

Кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог Ирина Ершова заявила, что возможное развитие глиобластомы, агрессивной формы рака мозга, после ЭКО у актрисы Анастасии Заворотнюк, не связано с этой процедурой.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, страдает раком мозга/globallookpress.com

«Развитие глиобластомы после ЭКО – совпадение», — заметила специалист.

Медик сказала, что перед процедурой ЭКО все будущие мамы подвергаются так называемой трёхдневной гормональной нагрузке. Но она никак не может вызвать онкологию. Глиома и глиобластома не гормонально зависимые заболевания. Женщина всегда перед такой процедурой, как ЭКО, проходит углубленное обследование. Только после всех анализов выносится вердикт – можно или нет делать ЭКО.

Но в то же время медик подчеркнула, что во время беременности женщина подвергается серьезным нагрузкам. Ершова попросила не «нападать на процедуру ЭКО». Никто никогда не вел статистику заболевания онкологией после естественной беременности. Сейчас же все хотят свалить на ЭКО, что в корне неправильно, сообщает портал «Царьград».

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Врач о возможном диагнозе Заворотнюк: «Развитие глиобластомы после ЭКО – совпадение»
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