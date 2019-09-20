Похудевший Александр Семчев пожаловался на отсутствие ролей в кино

Александр Семчев удивил публику резкими переменами. Актер, который всегда был в теле, вдруг резко сбросил вес. Эти изменения не могли не остаться незамеченными: одни уверены, что дело в новой любви, другие – в заболевании.

О том, как удалось справиться с килограммами, Семчев рассказал порталу Teleprogramma.pro. Он уверяет, что никакого секрета нет, главное найти верную мотивацию. Ее, кстати, не почерпнуть из вне, только злость может стать движущим фактором. Злость на самого себя.

больше по теме Сбросивший почти 100 килограммов Семчев задумался о подтяжке лица После такого масштабного похудения актеру нужно избавляться от лишней кожи.

«Нужно однажды на себя рассердиться, никто кроме вас не поможет, никакие психологи. Но худеть нужно худеть под наблюдением врача, грамотного специалиста. К сожалению, я не нашел такого. Люди сегодня оказывают услуги за деньги или ради своего пиара, но все это схоже с шарлатанством», — комментирует актер.

Он худел сам, просто перешел на правильное питание, отказался от вредных и калорийных продуктов, начал пить больше воды.

«Уменьшаете порции на прием пищи, пейте воду для метаболизма. Не обязательно сеть только куриную грудку, можно рыбу, сырые овощи. Я подсчитываю калории в специальной программе, забиваю граммы порции и получаю результат», — делится Александр Семчев.

Результат, что называется, на лицо: вместе с весом ушли некоторые проблемы со здоровьем, которые мучали актера. «Сахар пришел в норму, а вот давление скачет в меньшую сторону».

Александр Семчев не планирует останавливаться на достигнутом и возвращаться к другой системе питания. Впереди много целей, например, найти спутницу жизни.

«С личной жизнью пока никак, воспитываю сына. Женщины нет, а истории на ток-шоу — это сценарий. Я бы никогда не посмел отбить девушку у сына. Хочу найти женщину-друга», — признается артист.

Еще одна актуальная проблема – это творческая деятельность. Режиссеры привыкли видеть Семчева в образах корумпированных чиновников или добряков. Теперь же, вместе с внешним видом, поменялась и ситуация.

«Пока не знаю, как дальше. Я поменял типаж, но меня не расстраивает потеря актерского амплуа. Нутро осталось прежним, посмотрим, как дальше. Время покажет», — говорит актер.

Сейчас Александр Семчев задействован в двух театральных постановках, а вот ролей в кино пока нет. Артист надеется, что скоро все стабилизируется и коллеги свыкнутся с его новым образом.

«У нас не так много людей избыточным весом. Это жизнерадостность и, несмотря на массу, в которой он пребывал, мог сделать легко какие-то вещи… немножко потанцевать», комментирует Пятому каналу режиссер Владимир Виноградов.