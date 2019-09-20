Анна Исаева анонсировала выход книги о Началовой

По словам пиар-директора исполнительницы, для родных это издание просто необходимо.

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года, Анна Исаева в Instagram проанонсировала скорый выход книги о звезде. Как она заметила, эта книга очень важна для близких исполнительницы, которые до сих пор не могут смириться с ее смертью. Также пиар-директор поздравила Таисию Началову с днем рождения.

«Однажды я услышала из уст священника: «Один человек плюс Бог — это уже большинство». С днем рождения, Тая. Помните четыре года назад ваш юбилей? Я хорошо помню все, вплоть до подробностей. Роль Юли в нем, как она старалась. Скоро выйдет в свет книга, которую мы с вами уже прочитали, летом, в тишине. Очень важная для вас книга. Скоро», — заявила Анна Исаева.

Отметим, что Юлия Началова слишком поздно обратилась за помощью к медикам, которые, несмотря на все усилия, не смогли ее спасти. У исполнительницы стремительно развился сепсис на фоне старой болезни — подагры.

В скором времени должны начаться суды за имущество исполнительницы. В права наследства вступила дочь Началовой, Вера Алдонина, а также ее родители. Между тем на часть квартиры претендует хоккеист Александр Фролов, который вкладывался в ремонт апартаментов бывшей подруги.