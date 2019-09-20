Экс-возлюбленная Гуфа поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Участница «Дома-2» 18-летняя Яна Шевцова, похоже, на самом деле выходит замуж. Как ранее сообщала девушка, свадьба состоится в ее родном Екатеринбурге. Именно там она и подала заявление в ЗАГС. Избранника Яны зовут Виктор. Он намного старше невесты — ему 33 года. Молодой человек занимается бизнесом.

«Жениха не смущает мое темное прошлое. Он говорит, что любит, и все что было до него, его не интересует», — рассказала Шевцова.

На страничке ее фанатов в Instagram говорится, что родители жениха работают в полиции. Яну они приняли. Девушка убедила их, что все, что пишут о ней в Интернете — просто слухи, ведь она на самом деле звезда, и вся страна ее знает.

«Они верят», — отметила Яна.

Как передает портал vokrug.tv, бракосочетание состоится 9 ноября.

«Наконец-то я обрела рядом с собой мужчину, о котором так долго мечтала», — призналась участница реалити-шоу.

больше по теме Экс-возлюбленная Гуфа пытается привлечь внимание Сергея ЛазареваЯна Шевцова пишет восторженно-провокационные комментарии под постами артиста в Instagram.

По ее словам, она волнуется, но счастлива. И совершенно не хочет вспоминать о прошлом. А в прошлом, как мы помним, Яна собиралась замуж за рэпера из лейбла BlackStar, имя которого не хотела раскрывать. Зато она всем похвасталась, что новый ухажер дарит ей дорогие подарки, в том числе автомобиль Range Rover за 8 миллионов рублей.

Также Шевцова стала причиной разлада между рэпером Гуфом и Кэти Топурией. Девушка рассказывала, что у нее была интимная связь с исполнителем и якобы она даже была от него беременна.