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Экс-возлюбленная Гуфа поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Бывшая участница  «Дома-2» Яна Шевцова выйдет замуж в родном Екатеринбурге.

Экс-возлюбленная Гуфа поделилась подробностями предстоящей свадьбы
Яна Шевцова/фото: instagram.com/yana_shevczova

Участница «Дома-2» 18-летняя Яна Шевцова, похоже, на самом деле выходит замуж. Как ранее сообщала девушка, свадьба состоится в ее родном Екатеринбурге. Именно там она и подала заявление в ЗАГС.  Избранника Яны зовут Виктор. Он намного старше невесты — ему 33 года. Молодой человек занимается бизнесом. 

«Жениха не смущает мое темное прошлое. Он говорит, что любит, и все что было до него, его не интересует», — рассказала Шевцова.

На страничке ее фанатов в Instagram говорится, что родители жениха работают в полиции. Яну они приняли. Девушка убедила их, что все, что пишут о ней в Интернете — просто слухи, ведь она на самом деле звезда, и вся страна ее знает. 

«Они верят», — отметила Яна.

Как передает портал vokrug.tv, бракосочетание состоится 9 ноября. 

«Наконец-то я обрела рядом с собой мужчину, о котором так долго мечтала», — призналась участница реалити-шоу.

По ее словам, она волнуется, но счастлива. И совершенно не хочет вспоминать о прошлом. А в прошлом, как мы помним, Яна собиралась замуж за рэпера из лейбла BlackStar, имя которого не хотела раскрывать. Зато она всем похвасталась, что новый ухажер дарит ей дорогие подарки, в том числе автомобиль Range Rover за 8 миллионов рублей.

Также Шевцова стала причиной разлада между рэпером Гуфом и Кэти Топурией. Девушка рассказывала, что у нее была интимная связь с исполнителем и якобы она даже была от него беременна

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Тэги:

«Дом -2»СвадьбаЯна Шевцова
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Экс-возлюбленная Гуфа поделилась подробностями предстоящей свадьбы
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