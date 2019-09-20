Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор на предпоказе

Премьера нового фильма «Гемини» (Gemini Man) с Уиллом Смитом в главной роли намечена в США на 11 октября, а россияне увидят картину на день раньше. В Нью-Йорке в минувший четверг прошел предпоказ фильма.

Первые зрители признались, что ошеломлены техническим исполнением и визуализацией. Они признают, что при довольно типичном сценарии о недалеком будущем, картина создает эффект почти полного присутствия.

«Посмотрел финальную версию «Гемини» Энга Ли, и это, наверное, единстенный фильм, про который я готов сказать, что его обязательно надо смотреть в 3D (и в качества 4K, если возможно). Никогда не видел ничего подобного. Казалось, словно я сам нахожусь в фильме», — отметил в Тwitter Jordan Zakarin

«Gemini Man — техническое чудо. При высокой частоте кадров от экшен-сцен реально захватывает дыхание. Сценарий 20-летней давности местами оставляет желать лучшего, но драматичные моменты с молодым Уилл Смитом — настоящий подарок», — пишет Hoai-Tran Bui.

«Gemini Man Энга Ли — огромный прорыв для фильмов в формате 120 кадров в секунду. Экшен сцены в таком формате смотрятся потрясающе. Отличная актерская игра Уилла Смита, демонстрирующая внимание к деталям настоящей кинозвезды. Много потеряете, если не посмотрите его в кино» — Max Evry.

Сценарий фильма действительно ждал своей экранизации. Разные режиссеры брались за постановку, но по разным причинам отказывались от проекта. Чаще всего людей пугала сложная техническая сторона съемок, связанная с омоложением одного из главных героев. Смелости хватило только Энга Ли, снявшего ранее «Халка» и «Жизнь Пи».

Он решил снимать боевик в 3D и с использованием спорной высокой частоты кадра. Похоже, что в «Гемини» его ставка на новейшие технологии сыграла.