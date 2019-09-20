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Подруга Заворотнюк объяснила, почему актриса лечилась в Польше

Юлия Завгороднева заметила, что на эту страну выбор пал неслучайно.

Подруга Заворотнюк объяснила, почему актриса лечилась в Польше
Заворотнюк борется, по слухам, с раком мозга/globallookpress.com

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга в одной из московских клиник, Юлия Завгороднева объяснила, почему актриса выбрала для лечения Польшу. Как она считает, выбор вовсе не был случайным.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, борется с онкологией/globallookpress.com

«Настя не хотела афишировать свое состояние. Ей комфортнее было находиться в месте, где ее никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве. Мои родители знали ее диагноз, но не стали рассказывать мне подробности, чтобы не расстраивать», — заявила Завгороднева.

Любопытно, что даже когда стали активно писать про рак у звезды «Моей прекрасной няня», отец девушки сказал, что все это неправда. Впрочем, позже он все рассказал дочери.

Завгороднева уверена, что сейчас организм Заворотнюк борется. Как сказала подруга Заворотнюк, ее отец на связи с родными актрисы. Те заверили, что появились шансы на выздоровление. Причем, как ему сказали родственники актрисы, шансы эти немаленькие. Сама Завгороднева не перестает молиться за близкую подругу. Она уверена, что страшную болезнь удастся победить, сообщает «МК».

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Подруга Заворотнюк объяснила, почему актриса лечилась в Польше
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