Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о «шраме» актрисы

По словам Изобеллы Пирози, актриса пребывала в прекрасном настроении и не жаловалась на здоровье.

Организатор поездки в Ереван актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга, Изобелла Пирози рассказала подробности того апрельского визита. Напомним, что после этого звезда на публике больше не появлялась. Вместе с ней в столицу Армении приезжала телеведущая Анфиса Чехова. Между тем на шее Заворотнюк был замечен некий «шрам». Многие посчитали, что это след после биопсии загрудинных узлов.

«Да, сейчас многие обсуждают шрам. Но тогда я даже его не заметила. И Анфиса Чехова не обратила внимание», — заявила Пирози.

По словам женщины, звезда великолепно себя чувствовала в столице Армении. К примеру, у Заворотнюк был прекрасный аппетит. Они зашли с девушками в армянский ресторан. Чехова не стала есть мясо, а вот Заворотнюк ни от каких блюд не отказывалась. Звезда «Моей прекрасной няня» даже выпила вина.

Как отметила Пирози, они обсуждали работу, мужчин, много шутили и смеялись. Ни о каких проблемах со здоровьем тогда, как она считает, ни шло и речи. Пирози внимательно следила за действиями Заворотнюк. Звезда совершено точно не пила никаких таблеток. Как считает женщина, если бы актриса знала, что больна, то совершенно точно воздержалась бы от употребления вина, сообщает «МК».