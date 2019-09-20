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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Актер хочет, чтобы его могила была в селе Загорцы Хмельницкой области. 

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Микки Рурк /фото: instagram.com/mickey_rourke_

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине. А возникло такое необычное желание у уроженца штата Нью-Йорк, имеющего ирландские и французские корни, после рассказов его помощника Дмитрия Корнейчука.  Ассистент рассказал актеру о своем родном селе Загорцы в Хмельницкой области. 

 «Я говорил Диме, что когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — цитирует Рурка издание «Сегодня».

В настоящее время Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. На этой неделе он отметил 67-летие. Актер известен по таким фильмам, как «Девять с половиной недель»,«Красавчик Джонни», «Бойцовая рыбка», «Дикая орхидея», «Сердце ангела», «Война богов: Бессмертные», «Железный человек 2». Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA (2009). Номинант на премию «Оскар» (2009).

Напомним, Рурк, после того как его карьера покатилась вниз, решил прибегнуть к помощи пластических хирургов, чтобы вернуть молодость.  Однако вмешательство хирургов было неудачным, а кое-где Рурк явно переборщил с ботоксом. В результате лицо его превратилось в резиновую маску, смахивающую на карикатуру молодого Рурка. Не так давно актер вышел через видеочат с ведущими программы  Good Morning Britain. Рурк из своего дома в Лос-Анджелесе рассказывал об участии в съемках фильма «Рестлер» и триллере «Ночной перенос». Зрители же не могли поверить, что это настоящий Микки Рурк.

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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
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