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Старшая дочь певицы Славы получила травму руки

Яркая исполнительница пошутила по этому поводу.

Старшая дочь певицы Славы получила травму руки
Дочь певицы Славы травмировала руку/globallookpress.com

Певица Слава в Instagram опубликовала снимок, на котором у ее дочери Александры Морозовой перемотан бинтами большой палец на левой руке. Судя по всему, двадцатилетняя девушка, которая несколько дней назад отметила день рождения, получила травму руки.

«Вся в мать», — заявила популярная исполнительница. Любопытно, что в комментариях отметился музыкант Стас Пьеха. «Твою же мать», — заявил он.

Отметим, что Александра Морозова родилась в первом браке певицы Славы. Она была замужем за предпринимателем Константином Морозовым. Пара рассталась из-за бытовых причин. Слава уже много лет живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким. Он старше исполнительницы на 28 лет. При этом пара безумно счастлива вместе. В 2011 году Слава родила от любимого мужчины дочь Антонину.

Любопытно, что недавно журналисты запустили слух, якобы Слава изменяет своему гражданскому мужу. Певица очень сильно возмущалась по этому поводу. Акул пера она назвала «разрушителями судеб».

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Тэги:

Александра МорозоваАнатолий ДанилицкийПевица Слава
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Старшая дочь певицы Славы получила травму руки
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