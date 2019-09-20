Подруга Заворотнюк: «Мы знали об онкологии давно»

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник в связи с онкологическим заболеванием, Юлия Завгороднева рассказала, что много лет назад звезда помогла ей победить рак. У девушки был страшный диагноз – лейкемия. В клинике она смотрела сериал «Моя прекрасная няня», а вскоре ей удалось встретиться с Заворотнюк. Актриса пригласила Юлию на съемочную площадку. Так и завязалась дружба.

По словам Завгородней, общение со звездой предавало ей силы бороться со смертельным недугом. Спустя месяцы болезнь начала отступать. Все эти годы Завгороднева поддерживал связь с актрисой. К примеру, в 2017 году Юлия вышла замуж. Заворотнюк ее поздравила.

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«Мой отец постоянно общается с ее менеджерами. Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга — подробно Настя не рассказывала. Когда я услышала об ее диагнозе, то подумала, что господь не оставит Настю, сохранит ее. И начала молиться за нее», — заявила Завгороднева.

Девушка отметила, что шанс вылечиться от рака все же существует. Надо только в это верить. При этом Юлия заметила, что рак мозга развивается стремительно. Буквально за четыре месяца он может перерасти в уже последнюю неоперабельную стадию, сообщает «МК».