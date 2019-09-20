Разин заявил, что будет ждать выхода альбома Кудрявцевой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил фрагмент песни телеведущей рейтинговых программ на канале НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Леры Кудрявцевой. Как известно, в честь дня рождения супруга Игоря Макарова звезда записала песню, которую посвятила любимому мужчине.

«Долго Лера Кудрявцева пыталась запеть в молодости. Я успешно пресекал все эти попытки и благодаря мне она не смогла запеть. Сейчас, конечно, я не могу препятствовать её желанию петь. И, по-моему, получилось неплохо. Буду ждать альбом», — заявил Андрей Разин.

Добавим, что Разин знаком много лет с Лерой Кудрявцевой. С 1990 по 1992 год звезда была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. От этого брака в апреле 1990 года родился их общий сын Жан.

Кстати, в прошлом году 48-летняя Лера Кудрявцева стала бабушкой. У Жана Ленюка родился сын, которого назвали Львом. Интересно, что спустя несколько месяцев сама Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой. От Игоря Макарова она родила дочь. Ее назвали Машей.

Отметим, что супруг Леры Кудрявцевой младше ее на пятнадцать лет. Однако это обстоятельство не мешает паре быть вместе. Ранее телеведущая говорила, что без ума от своего молодого мужа. По ее словам, спортсмен окружил ее лаской и заботой. Онаотпускает его на дискотеки, когда у мужчины межсезонье или нет тренировок. Кудрявцева говорила, что прекрасно понимает, что Макарову порой хочется потусовать. Сама она к этому относится очень спокойно. Пока мужа нет дома телеведущая предпочитает спать или читать интересные книги.