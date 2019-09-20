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Дуракаваляние Ирины Шейк попало на видео

Супермодель развлекалась в одном белье с подругой в отеле.

Дуракаваляние Ирины Шейк попало на видео
Ирина Шейк/фото: globallookpress.com

Известная супермодель Ирина Шейк вышла на подиум на неделе моды в Милане, а также приняла участие в вечеринке по случаю 20-летия журнала VOGUE JAPAN.

Перед вылетом в Милан Ирина провела ночь с другими супермоделями в номере отеля. Девушки от души дурачились, изображая тверк. Видео их дуракаваляния появилось в сети.

На кадрах Ирина энергично танцует с Надеждой Савковой.  Девушки двигают бедрами в такт музыке, опускаются все ниже и в какой-то момент шейк теряет равновесие и падает назад со смехом. Одета она при этом в белье и короткий прозрачный халатик, а ее подруга стоит в плаще в дверном проеме.

Судя по второму видео, девушки продолжили игру «Сделай глупость». На нем мы видим Ирину с обувью на голове. Манекенщица взяла босоножку, которая завязывается и вместо ноги, надела ее на голову, как шляпку.  В таком виде она позирует перед камерой и пытается пританцовывать.

Напомним, в этом году Ирина Шейк приняла для себя трудное решение — расстаться с отцом своей дочери Леи актером Брэдли Купером. Она переехала в Нью-Йорк, и попросила свою маму помогать ей нянчиться с Леей. 

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Дуракаваляние Ирины Шейк попало на видео
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