Первый муж Заворотнюк объяснил причины их расставания

Олаф Шварцкопф считает, что у них с актрисой были разные цели в жизни.

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в одной из столичных клиник из-за онкологического заболевания, заявил, что у них со звездой «Моей прекрасной няни» были разные интересы в жизни.

По словам Олафа Шварцкопфа, ему всегда хотелось обычной семьи и простого человеческого счастья. А актрисы были совсем другие планы. Шварцкопф утверждает, что Заворотнюк с ранних лет мечтала о славе, богатстве, ярких ролях и выходах в свет. Именно поэтому они и не смогли создать семью на долгие годы.

Любопытно, что после расставания с Заворотнюк Олаф Шварцкопф создал новую семью. Правда и второй брак не стал счастливым. Сейчас мужчина в одиночку воспитывает дочь Виолетту.

Мужчина следит за состоянием здоровья своей первой жены. Правда, делать он это может только из новостей. Раньше он дружил с братом актрисы Святославом, но тот, как известно, умер полтора года назад. Шварцкопф признался, что не держит зла на Анастасию Заворотнюк и желает ей скорейшего выздоровления, сообщает «Комсомольская правда».