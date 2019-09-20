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Фанаты встревожились из-за танцующего сына Дениса Клявера

Певец отплясывал с семьей на «опасной» площадке.

Фанаты встревожились из-за танцующего сына Дениса Клявера
Денис Клявер/фото: globallookpress.com

Денис Клявер решил порадовать своих фанатов трогательным видео, на котором он танцует со своей женой и младшим сыном Даниэлем. Семейство зажигает под классическое диско —  песню Hands Up группы Ottawan в Митинском Ландшафтном Парке.

Денис показывает выстроенную хореографию и держит ритм, а вот Даниэль, видимо, смущается камеры, и жмется к маме. Ирина старается подбодрить малыша, танцевать с ним в паре. Денис же, не обращает внимание на «поломанный строй» на заднем плане и продолжает заполнять собой кадр. 

«А чтобы не было холодно, танцуйте », — посоветовал певец. 

Подписчики отметили, что  было бы здорово если бы он танцевал в«вместе со своей семьей, а не с камерой». 

«Жена сама по себе, а Вы как Нарцисс, отдельно танцуете» — иронично отмечают пользователи.  «Есть грешок» — признался Денис.

Также фанатам артиста показалось, что Дэниель не был в полной безопасности на открытой сцене парка.

«Если честно, то я не знаю, что находится позади Вас, но площадка открытая. Хорошо если там ровно и нет обрыва. Просто Вы так заняты танцем, а ребенок сзади бегал», — встревожились поклонники музыканта.

«Не переживайте. У меня тотал контрол», — заверил их Клявер.

Напомним, у Дениса двое сыновей: 17-летний Тимофей (от второго брака) и 5-летний Даниэль (от третьего). А также средняя дочь Эвелин от Евы Польны. Девочке 13 лет. Этим летом певец отдыхал на море с сыновьями. Он выложил снимок с пляжа, на котором лихо поднял обоих ребят на руки. При том, что старший сын ростом уже догнал своего отца. Поклонники тут же стали писать в комментариях, чтобы музыкант берег спину.

 

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Фанаты встревожились из-за танцующего сына Дениса Клявера
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