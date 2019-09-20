Умер французский актер Шарль Жерар

В Париже умер известный французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он скончался 19 сентября в больнице. Об этом сообщил адвокат близкого друга актера Жана-Поля Бельмондо.

Жерар известен как мастер эпизода. Его очень любил снимать режиссер Клод Лелюш. Актер сыграл в 19 его картинах, сообщает Le Mond.

Настоящее имя актера Джерард Аджемян. Он родился в Стамбуле в армянской семье. Его родители бежали из Советской Армении в 1920 году, потому что его отец был белогвардейским генералом. А вот данные о дате рождения Шарля Жерара в разных источниках расходятся. В одних указывается 1 декабря 1922 года, а в других — 1 декабря 1926 года.

Семья Аджемянов из Турции перебралась во Францию. В 1942 году мальчик осиротел — отец и мать погибли во время окупации. Жерар начинает боксировать за деньги. В 20 лет удача улыбнулась ему и он попал в свой первый фильм. Правда сразу актером молодой человек не стал и работал оператором в новостях на телевидении, подрабатывал, снимая корокометражки.

В 1957 году его снова приглашают в кино на эпизодическую роль. В 1960-х он продолжал работать на телевидении и готовил спортивные репортажи. В 1970-м он знакомится с Лелюшем и Бельмондо. Начинается их долгое творческое сотрудничество, продлившееся до 2005 года.

Шарль Жерар cнялся в таких фильмах как «Приключение — это приключение», «Пощечина», «Чудовище», «Игрушка», «Кто есть кто», «Уйти, вернуться», «Человек и его собака», «Право на лево».