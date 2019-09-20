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В Музее мадам Тюссо Бейонсе поставили на месте королевы Великобритании

Восковая копия американской певицы появилась в Лондоне.

В Музее мадам Тюссо Бейонсе поставили на месте королевы Великобритании
Бейонсе/фото:globallookpress.com

В Музее восковых фигур мадам Тюссо появилась копия американской поп-исполнительницы Бейонсе. Певица изображена в коротких джинсовых шортах поверх колготок сеточку, в желтой короткой толстовке и белых сапогах украшенных голубой блестящей бахромой.

Фигура выглядит очень правдоподобно. Бейонсе запечатлена в позе с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак, и создается ощущение, что она вот-вот начнет двигаться, танцевать и запоет.

Но самое интересное, что восковую копию американской поп-дивы в лондонском музее решили поместить в экспозицию британской королевской семьи. На фото в Instagram музея мы видим статую супруга Елизаветы II принца Филиппа, принца Чарльза и Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл. А в центре и впереди них стоит Бейонсе в короне британской королевы.

«Займи свой трон, королева Бей» , — подписан снимок. 

 Этим летом на премьере переснятого популярного фильма «Король Лев» появилась Меган Маркл и принц Гарри. Они встретились и поговорили с исполнительницей одной из ролей в картине Бейонсе и ее супругом, рэпером Jay-Z. Певица при встрече  назвала герцогиню Сассекскую «моя принцесса». Правда поп-звезда чувствовала себя неловко из-за выбранного для выхода в свет слишком откровенного наряда. Рядом с «застегнутой на все пуговицы» Маркл, она смущалась.

 

 

 

 

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Тэги:

БейонсеБританская королевская семьявосковая фигураЛондонмузей мадам Тюссо
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В Музее мадам Тюссо Бейонсе поставили на месте королевы Великобритании
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