В Музее мадам Тюссо Бейонсе поставили на месте королевы Великобритании

В Музее восковых фигур мадам Тюссо появилась копия американской поп-исполнительницы Бейонсе. Певица изображена в коротких джинсовых шортах поверх колготок сеточку, в желтой короткой толстовке и белых сапогах украшенных голубой блестящей бахромой.

Фигура выглядит очень правдоподобно. Бейонсе запечатлена в позе с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак, и создается ощущение, что она вот-вот начнет двигаться, танцевать и запоет.

Но самое интересное, что восковую копию американской поп-дивы в лондонском музее решили поместить в экспозицию британской королевской семьи. На фото в Instagram музея мы видим статую супруга Елизаветы II принца Филиппа, принца Чарльза и Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл. А в центре и впереди них стоит Бейонсе в короне британской королевы.

«Займи свой трон, королева Бей» , — подписан снимок.

Этим летом на премьере переснятого популярного фильма «Король Лев» появилась Меган Маркл и принц Гарри. Они встретились и поговорили с исполнительницей одной из ролей в картине Бейонсе и ее супругом, рэпером Jay-Z. Певица при встрече назвала герцогиню Сассекскую «моя принцесса». Правда поп-звезда чувствовала себя неловко из-за выбранного для выхода в свет слишком откровенного наряда. Рядом с «застегнутой на все пуговицы» Маркл, она смущалась.