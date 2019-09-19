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Екатерина Колисниченко рассказала, как худеет после родов

Звезда «Дома-2» ограничивает себя в еде и пользуется услугами массажистов.

Екатерина Колисниченко рассказала, как худеет после родов
Екатерина Колисниченко/фото: instagram.com/kolisnichenko_official/

Бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» Екатерина Колисниченко в июле родила сына Савву. После выписки из клиники сразу решила взяться за себя и привести фигуру в прежнюю форму. Своим подписчикам в Instagram Катя призналась, что рожать шла с весом 82 килограмма. Первые 12 кг после родов ушли сами собой в течение двух недель.

После этого телезвезда делала все, чтобы весы показали меньше 70 кг. Но объемы уходили, а вес оставался прежним. Тогда Колисниченко прибегла к услугам массажиста и другим специалистам. В центре для похудения ей помогли сбросить еще 5 кг.

«Моя терапия: корректирующий антицеллюлитный массаж сингибитором жира; душ шарко; пиллинг и хамам; обертывания с водорослями; прессотрерапия; LPG», — рассказала Катя.

Она посетовала, что процедуры пришлось приостановить из-за бронхита и гайморита. Но теперь блогер возобновляет борьбу с лишним весом. Также Катя старается ограничивать себя в еде и правильно питаться.  

«Это нельзя назвать диетой. Скорее, просто небольшие ограничения, помогающие избавиться от лишнего. Мы исключили картофель, молоко, сахар, глютен. Сейчас в моем рационе преобладают овощи, мясо, рыба. Также стараюсь в день пить не меньше двух литров воды», — уточнила Колисниченко в интервью «СтарХиту».

Телезвезда не ходит в тренажерный зал. По ее словам, заботы о сыне отнимают у нее все силы.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Екатерина разводится с Никитой Капелюшем, за которым была замужем несколько лет. Супруги смогли разойтись мирно, без взаимных претензий, и даже остались друзьями.

Екатерина сторонница платической хирургии. Она не скрывает, что увеличила грудь и подправила ягодицы, а также сделала ринопластику. Через пару лет она решилась на еще одну операцию — липофилинг.

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Екатерина КолисниченкоЛишний веспохудеть после родовРоды
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Екатерина Колисниченко рассказала, как худеет после родов
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