«Становишься старый»: дети поздравили Костю Дзю с 50-летием

Костя Дзю отмечает свой 50-летний юбилей, боксера поздравили все его наследники. Первыми теплые слова папе сказали старшие дети — Тимофей и Анастасия. Они живут в Австралии, но для общения с родителем предпочли перейти на русский язык, хоть и с акцентом.

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Средний — Никита — и вовсе предпочел общаться с отцом по-английски, а самым умилительным стало пожелание от малыша Тимофея. Мальчик отметил, что отец «уже становится старым».

Трехлетняя Виктория прочитала папе стишок, а Саша, который на полтора года старше сестренки, тоже предпочел поздравить родителя стихотворением.

Подписчики Константина Дзю пожелали боксеру крепкого здоровья. Ведь полтора года назад он признался, что перенес операцию на сосудах сердца и врачи заметили оторвавшийся тромб. Только чудом спортсмена удалось спасти, сообщает сайт 7days.ru.