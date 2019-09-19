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«Становишься старый»: дети поздравили Костю Дзю с 50-летием

Знаменитый боксер рассказал, какие трогательные слова сказали его наследники.

«Становишься старый»: дети поздравили Костю Дзю с 50-летием
Костю Дзю поздравили с 50-летним юбилеем ФОТО: https://www.instagram.com/kostyatszyu

Костя Дзю отмечает свой 50-летний юбилей, боксера поздравили все его наследники. Первыми теплые слова папе сказали старшие дети — Тимофей и Анастасия. Они живут в Австралии, но для общения с родителем предпочли перейти на русский язык, хоть и с акцентом.

Средний  — Никита — и вовсе предпочел общаться с отцом по-английски, а самым умилительным стало пожелание от малыша Тимофея. Мальчик отметил, что отец «уже становится старым».

Трехлетняя Виктория прочитала папе стишок, а Саша, который на полтора года старше сестренки, тоже предпочел поздравить родителя стихотворением.

Подписчики Константина Дзю пожелали боксеру крепкого здоровья. Ведь полтора года назад он признался, что перенес операцию на сосудах сердца и врачи заметили оторвавшийся тромб. Только чудом спортсмена удалось спасти, сообщает сайт 7days.ru.

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«Становишься старый»: дети поздравили Костю Дзю с 50-летием
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