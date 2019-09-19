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Проклятие «прекрасной няни»: «двойник» Заворотнюк из США боролась с раком

 Фрэн Дрешер, сыгравшая главную роль в сериале «The Nanny», смогла победить болезнь.

Проклятие «прекрасной няни»: «двойник» Заворотнюк из США боролась с раком
Анастасия Заворотнюк и Фрэнсин Дрешер столкнулись с раком. Но у американки получилось получить болезнь ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/ и стоп-кадр с видео

О роке, который преследует актеров ситкома «Моя прекрасная няня», говорят уже давно. Сначала страшная болезнь забрала Жанну Фриске, которая пробовалась на главную роль, затем от рака умерла Любовь Полищук, теперь вся страна следит за судьбой «няни Вики» — Анастасии Заворотнюк. Судя по сообщениям в СМИ, она борется с раком мозга, впрочем, новости о состоянии актрисы самые противоречивые.

Но, оказывается, проклятие распространяется не только на российских актеров.

Герои телехита «Няня», который шел в Америке с 1993 по 1999 годы (российская «Моя прекрасная няня» стала адаптацией. – Прим.ред.), тоже столкнулись с серьезными проблемами.

Главную роль в заокеанском хите сыграла актриса Фрэнсин Дрешер – она лично придумала всю историю от начала до конца, а потом блестяще сыграла саму себя.

«Безусловно, «Няня» это лучшее, что со мной случалось!» — признавалась после успешного сериала американская актриса.

Фрэнсин Дрешер, сыгравшая «прекрасную няню» в США, тоже боролась с раком
Фото: кадр с видео

За свою роль она получила две премии «Эмми» и удостоилась двух номинаций «Золотого глобуса». Но головокружение от успеха длилось недолго. Сразу после окончания сериала, в июне 2000 года, вечно занятой актрисе пришлось резко остановиться, сообщает сайт Dni.ru.

В 42 года врачи диагностировали у нее рак матки. Жизнь полетела под откос.

Фрэнсис Дрешер признавалась, что не знала, как жить дальше.

«У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали «Няню»… И вдруг — приговор врачей», — рассказывала актриса.

Целых два года она боролась со страшной болезнью и смогла ее победить. Причем справиться с онкологией удалось благодаря лечебным китайским травам.

«Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство», — признается Фрэнсис Дрешер.

Фрэнсин Дрешер смогла победить рак
Фото: кадр из сериала

Исцеление актриса приняла, как подарок судьбы и решила, что теперь должна помогать всем, кто страдает от онкологии. Она не жалеет денег и помогает людям по всему миру.

После чудесного исцеления Дрешер создала фонд в поддержку женщин, страдающих от рака. Главная цель организации — обеспечить раннюю диагностику болезни, для чего актриса и меценаты не жалеют денег. Свою программу 61-летняя Дрешер и сегодня несет по всему миру, разъезжая по странам в качестве посла по вопросам здравоохранения женщин.

Что касается российской актрисы, если верить слухам, то с онкологией она борется уже почти год. Точный диагноз Заворотнюк не известен, но предположительно, это тот же вид, который унес жизнь Жанны Фриске, сообщает сайт Радио «КП».

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Проклятие «прекрасной няни»: «двойник» Заворотнюк из США боролась с раком
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