Известный нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк лечилась не в России

По последним данным из СМИ, актрису готовят ко второй операции на мозге после вмешательства, проведенного в Германии.

По последним сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. Актриса вышла из комы и начала дышать самостоятельно, теперь же ее готовят к операции.

Ранее артистка лечилась в немецкой клинике, где ее уже оперировали в связи с диагностированной у нее опухолью мозга. Диагноз глиобластома звезде сериала «Моя прекрасная няня» поставили в России, в институте имени Бурденко, но наблюдаться у отечественных докторов она не стала.

Возможную причину, по которой Заворотнюк предпочла отправиться за границу, назвал профессор, член-корреспондент РАН и глава отделения нейрохирургии института Николай Коновалов. По словам медика, в Бурденко Анастасии наверняка предлагали и операцию, и лечение в целом, а госпитализировали бы ее по самому обычному полису, то есть бесплатно.

«Я в этом уверен. Для срочных операций очередей у нас нет. С учетом того, что она известная актриса – тем более, хоть на следующий день», – говорит хирург.

Отъезд артистки в Германию врач назвал ее личным выбором. Как многие звезды, она, возможно, считала, что за границей онкологи более квалифицированы, чем на родине. Но это всегда было не так. Зарубежные медики ничуть не реже делают ошибки при лечении пациентов, а их российские коллеги зачастую превосходят их по профессионализму, что признано на мировом уровне.

«Кстати, по опухолям головного мозга у нас великолепная хирургическая школа. Это направление не стоит на месте. Но больные по-прежнему доверяют западной медицине», – цитирует Коновалова «Комсомольская правда».

Теперь опухоль мозга Анастасии Заворотнюк попробуют удалить уже в Москве. Как сообщил врач, знакомый с ее историей болезни, шансы на то, что операция пройдет успешно, «очень хорошие».