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Малышева объяснила, в каких случаях не навредят стволовые клетки

В беседе с порталом Teleprogramma.pro телеведущая рассказала о борьбе с раком крови.

Малышева объяснила, в каких случаях не навредят стволовые клетки
Елена Малышева. Фото: КП/Михаил Фролов

Медики выяснили, что применение стволовых клеток в косметологии для омоложения или лечения болезней чревато онкологией. Действие этого вида клеток все еще полностью не изучено, но уже известно, что красоту, например, лица они поддержать не способны, поскольку вызывают фибромы – доброкачественные новообразования кожи.

Но способ помочь человеку стволовыми клетками все-таки есть. Как рассказала порталу Teleprogramma.pro Елена Малышева, уже было клинически доказано, что эти клетки эффективны в борьбе с раком крови.

Гемопоэтические, или костномозговые стволовые клетки, становятся в организме человека клетками крови. При лейкозе препараты, назначаемые в рамках химиотерапии, убивают собственные кровяные клетки пациента. Взамен в кровеносную систему посредством капельницы вводят подготовленные стволовые.

«Если они приживаются, то рак крови – лейкоз – побежден», – подытожила Елена Васильевна.

Напомним, по слухам, в разное время к поддержанию молодости стволовыми клетками прибегли многие звезды шоу-бизнеса, например, Александр Абдулов. По неподтвержденной информации, именно с подобными процедурами связана своего рода «эпидемия» рака в среде знаменитостей.

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Малышева объяснила, в каких случаях не навредят стволовые клетки
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