Скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Сергей Афанасьев

На 56 году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. В союзе кинематографистов России отметили, что причиной кончины стала продолжительная болезнь (какая именно, не уточняется). В последние годы жизни Афанасьев работал в столичном театре «Вернисаж», а также активно участвовал в постановках ростовского театра драмы имени Максима Горького.

Известность Сергею принесли роли в фильмах «Второстепенные люди» и «Метро», а также в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения», «Диверсант 2: конец войны», «Дальнобойщики» и «Самара 2».

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память», — отмечается в сообщении.

Отметим, что ростовский театр драмы является достаточно крупным. В свое время с ним сотрудничал режиссер Кирилл Серебренников, Александр Славутский, Аристарх Ливанов и другие известные личности.