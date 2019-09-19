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Скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Сергей Афанасьев

55-летний деятель культуры не справился с продолжительной болезнью.

Скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Сергей Афанасьев
Фото: Артем Килькин/КП

На 56 году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. В союзе кинематографистов России отметили, что причиной кончины стала продолжительная болезнь (какая именно, не уточняется). В последние годы жизни Афанасьев работал в столичном театре «Вернисаж», а также активно участвовал в постановках ростовского театра драмы имени Максима Горького.

Известность Сергею принесли роли в фильмах «Второстепенные люди» и «Метро», а также в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения», «Диверсант 2: конец войны», «Дальнобойщики» и «Самара 2».

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память», — отмечается в сообщении.

Отметим, что ростовский театр драмы является достаточно крупным. В свое время с ним сотрудничал режиссер Кирилл Серебренников, Александр Славутский, Аристарх Ливанов и другие известные личности.

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Тэги:

болезньдиверсанткончинаСергей АфанасьевсмертьЧернобыль
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Скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Сергей Афанасьев
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