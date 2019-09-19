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Екатерина Семенова станет гостем шоу «Секрет на миллион»

В эксклюзивном интервью Лере Кудрявцевой актриса поведала о своих романах и дружбе с семьей Аллы Пугачевой.

Екатерина Семенова станет гостем шоу «Секрет на миллион»
пресс-служба НТВ

В шоу Леры Кудрявцевой звезды откровенно рассказывают о личной жизни, взаимоотношениях с детьми, раскрывают рабочие секреты. В ближайшем выпуске 22 сентября зрители узнают, что скрывала актриса Екатерина Семенова.

Артистка впервые расскажет с экрана телевизора, почему она родила Антону Табакова ребенка, но отказалась выходить за него замуж. Как еще в юности потеряла любимого человека и почему ей до сих пор больно об этом вспоминать. И, наконец, почему ни с одним из мужчин не смогла выстроить крепких взаимоотношений.

Кроме того, актриса поведала о дружбе с семьей Аллы Пугачевой, а также, какое особое «родство душ» их связывает с Кристиной Орбакайте.

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«Секрет на миллион»Екатерина СеменоваЛера Кудрявцева
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Екатерина Семенова станет гостем шоу «Секрет на миллион»
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