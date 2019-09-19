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Собчак назвала мракобесием отчисление студента из вуза из-за ориентации

По словам светской львицы, нужно вспомнить, что мы сейчас живем в 21 веке.

Собчак назвала мракобесием отчисление студента из вуза из-за ориентации
Собчак заступилась за уральского студента/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак назвала мракобесием тот факт, что студента уральского вуза решили отчислить из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое заявление прозвучало в ее телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ксения Собчак. Фото
Собчак встала на защиту уральского студента/globallookpress.com

«Просто мракобесие. Давайте отчислять, увольнять с работы, лишать гражданства из-за ориентации. В каком мы веке живем — точно в 21?» — написала Собчак.

Отметим, что скандал разгорелся в Уральском государственном экономическом университете. Проректор высшего учебного заведения Роман Краснов заявил, что один из студентов должен забрать документы из вуза, так как «порочит имя института». Молодой человек ранее признался в своей нетрадиционной ориентации. Ректор вуза Яков Силин также придерживается мнения, что студент должен покинуть учебное заведение, так как его поступки и жизнь бросают тень на весь вуз.

Добавим, что Ксения Собчак несколько дней назад вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Свадьба была очень необычно обставлена. К примеру, в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, чем несколько смутили общественность. Собчак и Богомолов устроили вечером того же дня пышное торжество, на котором собрались их близкие друзья. Многие звезды эстрады выступили для своих друзей абсолютно бесплатно. Кстати, через несколько дней Собчак и Богомолов блистали уже на другой свадьбе у своих друзей в Санкт-Петербурге режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакПаулина АндрееваФедор БондарчукЯков Силин
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Собчак назвала мракобесием отчисление студента из вуза из-за ориентации
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