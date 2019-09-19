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«Очень хорошие шансы»: Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач, знакомый с течением болезни актрисы, прокомментировал ее состояние и дал прогнозы на будущее.

«Очень хорошие шансы»: Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

По данным СМИ, Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату, любимица публики пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Как сообщает «Комсомольская правда», актрису готовят к операции по удалению опухоли мозга.

Издание проконсультировал хирург-онколог, который знаком с течением болезни Заворотнюк. По его словам, опухоль актрисы на самом деле операбельна.

«У Анастасии очень хорошие шансы», — сказал врач.

По словам эксперта, развитие осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности удалось локализовать благодаря правильно подобранному лечению. Антибиотики стали действовать и у артистки наступило улучшение состояния, отек мозга спал, развитие инфекции остановилось.

Теперь врачи планируют продолжить проводимое до комы противоопухолевое лечение, включая операцию.

Ранее стало известно, что директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова общалась с друзьями Анастасии, которым рассказала, что ей стало лучше. Однако родственники и близкие актрисы до сих пор отказываются от комментариев, не желая сглазить хорошие новости.

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«Очень хорошие шансы»: Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
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