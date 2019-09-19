Лариса Вербицкая призналась, что страдает от болей в голове

В ноябре известной телеведущей Ларисе Вербицкой исполнится 60 лет. По цветущей внешности артистки, которая выглядит значительно моложе своего возраста, не скажешь, что у нее есть какие-либо проблемы со здоровьем. Но накануне она призналась, что испытывает сильные головные боли.

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Вербицкая стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!». По словам диктора, мигрени преследуют ее всю жизнь. Боли вызваны зажимом в шейно-грудном отделе позвоночника, и ей пришлось научиться жить с этим недугом.

«Сколько себя помню, я всегда ощущала головную боль в самых разных обстоятельствах. Она настигает неожиданно, избавиться от этой проблемы так и не удалось», – говорит Вербицкая.

Артистка справляется с неприятным состоянием собственными методами. Ей помогает специальная растяжка и дыхательная гимнастика, а также ограничения в рационе питания.

«Если у меня головная боль, я исключаю шоколад. Но когда я долго не ем, у меня опять начинается головная боль. Тогда я стараюсь что-то поесть», – призналась артистка Елене Малышевой.

К счастью, боли в голове не мешают ведущей заниматься любимой работой и отдыхать. Недавно она отправилась в путешествие по США и прогулялась по океанскому побережью в Бостоне. Телезвезда показала поклонникам в соцсети снимки из отпуска, а заодно дала полезный совет, рассказав, как не помять соломенную шляпку, упаковывая ее в чемодан.