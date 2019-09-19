«Россия рулит!»: в эфир НТВ выходит главное шоу этой осени

28 сентября в эфире НТВ состоится главная премьера осеннего телесезона – автомобильного шоу талантов «Россия рулит!». Впервые на российском телевидении непрофессиональные водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми раньше могли справиться только опытные каскадеры. Каждый участник получит шанс продемонстрировать свой талант перед профессиональным жюри и выиграть главный приз – автомобиль!

Масштабное праймовое шоу «Россия рулит!» создается совместно телеканалами НТВ и «Авто Плюс» при участии программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Проект состоит из трех этапов: отборочных туров, полуфинала и финала. На первом этапе каждому участнику предстоит продемонстрировать уникальные навыки вождения и выполнить индивидуальное задание. На шоу обычные люди покажут, как на автомобиле можно въехать на вертикальную шестиметровую стену, удержать баланс на крыше, в дрифте порезать огурец тонким ножиком, сыграть в хоккей и даже в городки. Телезрители увидят испытания с огнем и трюки, которые будут проходить на специальной технике – ГАЗ-66, монстр-траке и даже дрифт-ванне. Тем участникам, кому удастся пройти в полуфинал, предстоит выполнить задание особой сложности. Кульминацией проекта станет грандиозный финал, который положит конец спорам – кто лучше всех в России водит автомобиль.

Николай Фоменко: «Наконец-то это не спорт! И никакого отношения к спорту шоу не имеет. Это имеет отношение к находчивости, фантазии и импровизации. В нашей стране очень креативные люди. Мало государств, где люди так могут творить и придумывать: например, один участник с прицепленной к багажнику автомобиля клюшкой должен, вращаясь в дрифте, забить шайбу в ворота, а другому нужно въехать по вертикальной стене на 6,5 метров только для того, что лопнуть воздушный шарик. Это здорово, весело, прикольно, но при этом очень сложно. Я их сам пробовал выполнить, и, поверьте мне, здесь будет на что посмотреть!».

После каждого выступления членам жюри нужно будет сделать выбор и нажать на кнопку: зелёный свет означает «да», а красный – «нет». Чтобы пройти в следующий этап шоу, участнику нужно услышать три «да» от экспертов программы. Водители, не справившиеся с испытанием или получившие менее трёх положительных оценок, покидают проект.

Судьями проекта стали первый российский пилот Формулы-1, известный автогонщик, пилот программы SMP Racing Виталий Петров и журналист, автомобильный эксперт, в прошлом гонщик Михаил Горбачёв.

Виталий Петров: «Нам этого так не хватало! Таких интересных шоу, в которых люди могли бы чему-то научиться, над чем-то посмеяться, увидеть и научиться выполнять какие-то трюки. Наконец-то в России за долгое время появится такое масштабное шоу. Причём его придумали у нас, и мы его сами делаем, что вдвойне приятно. Конечно, я с радостью согласился принимать участие в проекте и занять место члена жюри. Уверен, что все – ведущие, зрители, участники и команда, которая делает шоу, – будем заряжаться энергией друг от друга, испытывать радостные эмоции. Думаю, будет весело и здорово!».

Также правом голоса при оценке номера будет обладать и ведущий проекта – шоумен и известный автолюбитель Николай Фоменко. Артист будет вести шоу вместе с актрисой Полиной Максимовой.

Полина Максимова: «То, что я увидела здесь – нечто удивительное! Это тот спектр эмоций, которого у меня, наверное, ещё не было в жизни. За несколько часов у тебя то мурашки по коже, то радость, то слёзы. Я очень эмоциональный человек и страшно за всех переживаю. Принимаю близко к сердцу судейство, потому что болею за каждого участника. Это прекрасно и удивительно, что у нас в России такие талантливые люди!».

Съёмки шоу проходят в самом большом крытом павильоне «Главкино» площадью 3000 м2. Специально для проекта был построен автодром, на котором участникам на глазах у зрителей предстоит выполнять трюки. Декорации проекта были сконструированы с учётом определённого творческого замысла: в них задействовано 11 экранов, самый большой из которых весит более двух тонн, его длина составляет 21 метр, а высота – 6 метров. На потолке расположено 42 светодиодные фары, а общее световое оборудование площадки даёт 250 кВт/ч света.

Для того, чтобы картинка на экране была максимально эффектной, в съёмках проекта задействовано 27 камер – 15 стандартных телевизионных; одна система Spidercam, которая перемещается в разных плоскостях по всей арене и снимает с различных ракурсов; одна камера 360 градусов, которая даёт полный обзор площадки; и 10 экшн-камер GoPro, которые крепятся и на участников, и на автомобили, и на реквизит номера. На съёмочной площадке также используется операторский 15-метровый телескопический кран и самобеглая телега, которая ездит по рельсам длиной 40 метров вдоль трибун, где располагаются зрители и жюри, обеспечивая динамическую съёмку, и может двигаться параллельно с автомобилем с его же скоростью.

В шоу применяется пиротехническое оборудование – каждый выезд автомобиля сопровождается огнём. Поскольку резина машин практически полностью уничтожается за один съёмочный день, шины меняют перед каждым новым номером, именно поэтому рядом с павильоном находится технический бокс с автосервисом. В трюках также применяются пиротехнические эффекты, которые визуально украшают номера участников.

В команду проекта входят 19 каскадёров: они тестируют конкурсы, репетируют с участниками и отвечают за то, чтобы на съёмочной площадке весь реквизит выставлялся строго с соблюдением техники безопасности. Также каскадёры следят за безопасностью выполнения трюковых испытаний: для машин был создан специальный каркас, который, в случае переворота, защищает водителя, а крыша автомобиля не мнётся. Дополнительными средствами защиты служат специальные спортивные кресла и пятиточечные ремни безопасности. А ещё у машин, на которых участники выполняют задания, нет бензобаков больших объёмов – вместо них были установлены специальные спортивные 15-литровые баки, которые также надёжно защищены.

Михаил Горбачёв: «Я выражаю восхищение команде каскадёров, готовящих трюки, ассистирующих участникам, и особенно авторам, которые придумали такое огромное количество совершенно потрясающих испытаний и так грамотно их оформили. Мне даже в голову не приходило, что в закрытом помещении можно сделать более 70-ти разных трюков на четырёх колёсах, и это только в отборочном туре. Ничего подобного я не видел! По правилам проекта, все трюки мы с Виталием Петровым видим во время исполнения в первый раз, и они поражают своей оригинальностью. Я как раз сейчас пишу новую книгу, там будут главы по спортивному вождению автомобиля. И я всерьёз задумываюсь о том, чтобы описать не только свои эмоции, которые бьют через край от увиденного, но и какие-то приёмы из проекта».

Шоу производится при поддержке «Газпромбанка» и страховой компании СОГАЗ. Техническим партнёром проекта выступит компания «Газпромнефть – смазочные материалы», производящая моторные масла G-Energy. Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».

Шоу «Россия рулит!» – это российская эфирная версия международного развлекательного формата Drive Master, который был разработан НТВ и ведущим мировым дистрибутором медиаконтента Keshet International. Проект стал первым опытом совместной разработки non-scripted формата российским телеканалом и крупнейшим игроком мирового телевизионного рынка.

Смотрите главное шоу этой осени «Россия рулит!» каждую субботу с 28 сентября в 21.00 на НТВ.