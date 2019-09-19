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Алибасов призвал оставить Анастасию Заворотнюк в покое

Продюсер также отметил, что те, кто не хочет читать новостей об актрисе, могут этого не делать.

Алибасов призвал оставить Анастасию Заворотнюк в покое
Бари Алибасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1D-B3Xgv0a/

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов присоединился к коллегам по цеху и призвал аудиторию не оказывать эмоционального давления на актрису Настю Заворотнюк. Руководитель музыкального коллектива призвал людей поставить себя на место актрисы и задаться вопросом, были бы они рады, если бы их в буквальном смысле разбирали по косточкам. Алибасов напомнил, что у каждого человека есть состояние, когда он хотел бы побыть вместе с родными, а не со всей страной.

В беседе с ФАН продюсер отметил, что работал ранее с артисткой– на телеканале М1 Бари и Настя трудились над ежедневной утренней программой. Еще тогда шоумен понял, что Заворотнюк – удивительный человек. Что же касается постоянно поступающих новостей, Алибасов призвал не слушать и не смотреть тех, кто не хочет этого делать.

«Я уже лет 15 как не слежу за новостями, потому что моя жизнь мне кажется интереснее и важнее, чем жизнь тех, о которых пишут в СМИ. Про Настю — если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим», — подвел черту он.

Сейчас сразу несколько Telegram-каналов сообщают об улучшении состояния актрисы Заворотнюк. Люди связывают стабилизацию ситуации с многочисленными молитвами, которые поклонники творчества Анастасии обращали к Всевышнему. Сейчас, по предварительной информации, артистку перевели в терапевтическое отделение, где рядом с ней находится семья.

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Алибасов призвал оставить Анастасию Заворотнюк в покое
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