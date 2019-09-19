Жанна Бадоева рассказала о самом серьезном конфликте с мужем

По словам телеведущей, однажды избранник принес домой из магазина не те продукты.

Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз в 2014 году. Артистка не скрывает, что счастлива в браке с бизнесменом Василием Мельничиным, но признается, что, как и в любой паре, конфликты с супругом у нее случаются.

Экс-ведущая «Орла и решки» рассказала о самой серьезной ссоре с мужем. Если таковой ее можно назвать. По словам Жанны, однажды избранник принес из магазина совсем не те продукты, которые она просила купить.

«Помню, что это была самая глобальная ссора, которая длилась минут пятнадцать», – вспоминает актриса.

Но серьезного недопонимания в паре, к счастью, не бывает. Как отметила телезвезда, причин для ссор с Василием у нее попросту нет.

Между тем, Жанна Бадоева продолжает успешную карьеру на телевидении. Так, на Первом канале артистка ведет передачу «Жизнь других», над этим проектом она работала с начала лета. За это время съемочная группа программы успела побывать на Багамах, на Сейшельских островах, а также в Доминиканской Республике.

Напомним, у Жанны есть сын от первого брака Борис, а также дочь от второго брака Лолита. Пока о том, чтобы родить третьего ребенка, Жанна не задумывается, отмечая, что как мама уже реализовалась.

По материалам издания «СтарХит».