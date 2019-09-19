СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в палату

Борющуюся с глиобластомой Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Появившиеся сообщения об улучшениях могут оказаться правдой: как стало известно, врачам удалось стабилизировать состояние актрисы, что позволило немного снизить градус напряжения. Сейчас Заворотнюк, по сообщениям СМИ, выведена из медикаментозной комы и переведена в палату терапевтического отделения.

Telegram-канал Mash отмечает, что рядом с артисткой по-прежнему дежурят родные. По неподтвержденной пока информации, как только появились новости о стабилизации состояния, близкие Анастасии привезли ей необходимые документы. Сейчас семья ждет одобрения врача, чтобы дать актрисе изучить бумаги. Медики, тем временем, продолжают наблюдать за состоянием пациентки и оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, данные о том, что 48-летняя актриса пришла в себя, появились 19 сентября. Накануне в стенах больницы был замечен супруг Заворотнюк – Петр Чернышев. Его коллега – Татьяна Навка поспешила развеять все слухи о том, что мужчина не будет участвовать в спектакле «Руслан и Людмила» в Петербурге. Она заявила, что Чернышев обязательно появится и выступит во всех заявленных постановках.