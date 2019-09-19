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Зоозащитники потребовали наказать Хабиба за старый бой с медведем

Организация, борющаяся за права животных, призвала UFC расторгнуть контракт со спортсменом.

Зоозащитники потребовали наказать Хабиба за старый бой с медведем
Фото: Хабиб Нурмагомедов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1yJABqlzCA/

Зоозащитники обвинили чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в жестоком обращении с животными. Волонтерская организация требует отстранения спортсмена от боев из-за старого видеоролика. На кадры, где Хабиб практикует свои навыки на бурых медведях, обратило внимание PETA – американское объединение, выступающее за этичное отношение к братьям меньшим. Руководитель движения Элиза Аллен заявила, что бороться с животным, которые находится на цепи – недопустимо.

Чтобы Нурмагомедов понял, что к животным нужно проявлять уважение, Аллен призвала исключить бойца из UFC.

«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит своего поведения и не начнет обращаться с животными с тем уважением, которого они заслуживают», — передает слова директора Business Insider

Сам Нурмагомедов на требование американцев пока не отреагировал. Не спешат давать комментарий и в UFC. Досталось от защитников животных и отцу Хабиба — Абдулманапу Нурмагомедову. Его требуют посадить в тюрьму, ведь именно родственник Нурмагомедова – младшего обучил сына подобным тренировкам. Глава семьи же отмечает, что медведей в его семье никогда не обижали – медведи никогда не злились и не травмировались в ходе борьбы, более того – в качестве лакомства получали сахар.

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Зоозащитники потребовали наказать Хабиба за старый бой с медведем
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