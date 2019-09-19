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Представитель Барановской опровергла слухи о ее романе с солистом «Иванушек»

Ранее телеведущую и Кирилла Туриченко засняли в караоке-клубе, но ее директор не подтвердила порталу Teleprogramma.pro информацию об отношениях с исполнителем.

Представитель Барановской опровергла слухи о ее романе с солистом «Иванушек»
Юлия Барановская. Фото: globallookpress

Поклонников Юлии Барановской обрадовало известие о том, что ее сердце наконец занято. Накануне телеведущую засняли на видео в московском караоке-клубе в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

В ролике можно увидеть, как Барановская и 36-летний исполнитель уютно расположились за столиком «Синематографа». Пара, не скрываясь, обнималась и целовалась, молодые люди провели вместе целый вечер.

Однако директор артистки Элина Калинина категорически опровергла сообщение о ее романе с «Иванушкой». По словам представителя Юлии, эта информация не соответствует действительности.

«Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения», – заявила директор Барановской корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Напомним, накануне теледиву заподозрили в романтических отношениях с молодым артистом цирка. На вечеринке, состоявшейся после большого циркового шоу «Идол 2019», Юлия проводила время вместе с дрессировщиком экзотических птиц Олегом Хотимой.

Снимки с мероприятия выложили в Инстаграм как артист, так и сама Барановская. Пара никак не прокомментировала эту встречу.

Юлия Барановская и Олег Хотим. ФОТО: INSTAGRAM@OLEGHOTIM

По материалам Super.

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«Иванушки International»Кирилл ТуриченкоЮлия Барановская
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Представитель Барановской опровергла слухи о ее романе с солистом «Иванушек»
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