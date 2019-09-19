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Разин назвал главную опасность состояния очнувшейся Заворотнюк

Продюсер обнародовал новые детали лечения борющейся с раком актрисы.

Разин назвал главную опасность состояния очнувшейся Заворотнюк
Разин вновь рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото: globallookpress

Андрей Разин раскрыл новые подробности лечения Анастасии Заворотнюк. Как напомнил продюсер в Instagram, в медицинских кругах у него есть собственный источник, хорошо осведомленный о здоровье актрисы.

По словам Разина, состояние 48-летней артистки, накануне очнувшейся от комы, остается тяжелым. Ведь первопричина ее болезни – опухоль мозга – никуда не исчезла. Но главная опасность в том, что ее сердце может не выдержать воздействия лекарств.

«Больше всего источники, которые со мной на связи, беспокоит сама опухоль. Но когда Настю подключали к аппарату искусственного дыхания, она получила пневмонию, поэтому вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей», – пишет продюсер «Ласкового мая».

По информации СМИ, Заворотнюк вышла из коматозного состояния и начала дышать самостоятельно днем ранее, 18 сентября. Шансы на выздоровление представитель звезды «Моей прекрасной няни» оценила как «немаленькие». Но, по данным других источников, из-за онкологического заболевания организм Анастасии настолько ослаб, что противоопухолевой терапии больше не выдержит. Поэтому медикам остается лечить только проявляющиеся у нее симптомы.

Ранее Разин сообщал, что онкологи сделали для актрисы все, что было в их силах, теперь родным Заворотнюк и ее многочисленным поклонникам остается надеяться на чудо.

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Разин назвал главную опасность состояния очнувшейся Заворотнюк
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