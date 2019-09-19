«Отмучился»: Андрей Разин неожиданно поздравил Максима Виторгана

При этом продюсер «Ласкового мая» не уточнил, с каким именно событием.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поздравил актера Максима Виторгана. Он опубликовал ролик, на котором бывший муж светской львицы Ксении Собчак танцует на празднике. Возможно, дело происходило на собственном дне рождения, который он не так давно отмечал.

«Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился», — неожиданно заявил продюсер группы «Ласковый май». При этом он не стал уточнять, с каким именно событием. Не исключено, что таким образом Разин подколол телеведущую Ксению Собчак. Как известно, 13 сентября она вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.

Отметим, что Андрей Разин в последнее время очень часто выступает в социальных сетях по различным поводам. К примеру, он чуть ли не в ежедневном режиме рассказывает о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в реанимации одной из больниц в тяжелом состоянии.

Кстати, родные актрисы выходили на связь с Разиным и просили его не распространяться о возможной болезни. Но он продолжает «гнуть свою линию».