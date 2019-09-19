НОВОСТИ

«Отмучился»: Андрей Разин неожиданно поздравил Максима Виторгана

При этом продюсер «Ласкового мая» не уточнил, с каким именно событием.

«Отмучился»: Андрей Разин неожиданно поздравил Максима Виторгана
Разин поздравил Виторгана, но не уточнил с каким событием/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поздравил актера Максима Виторгана. Он опубликовал ролик, на котором бывший муж светской львицы Ксении Собчак танцует на празднике. Возможно, дело происходило на собственном дне рождения, который он не так давно отмечал.

«Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился», — неожиданно заявил продюсер группы «Ласковый май». При этом он не стал уточнять, с каким именно событием. Не исключено, что таким образом Разин подколол телеведущую Ксению Собчак. Как известно, 13 сентября она вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова.

Отметим, что Андрей Разин в последнее время очень часто выступает в социальных сетях по различным поводам. К примеру, он чуть ли не в ежедневном режиме рассказывает о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в реанимации одной из больниц в тяжелом состоянии.

Кстати, родные актрисы выходили на связь с Разиным и просили его не распространяться о возможной болезни. Но он продолжает «гнуть свою линию».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАндрей РазинКонстантин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Отмучился»: Андрей Разин неожиданно поздравил Максима Виторгана
Интересно?
Поделись с друзьями: