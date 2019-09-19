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Али Эрсан Дуру в день своего 35-летия скучает по отцу

Родитель звезды сериала «Султан моего сердца» скончался менее двух месяцев назад.

Али Эрсан Дуру в день своего 35-летия скучает по отцу
Али Эрсан Дуру. Фото: Instagram

Турецкий актер Али Эрсан Дуру, который стал популярным в России благодаря роли султана Махмуда в сериале «Султан моего сердца», 19 сентября принимает поздравления по поводу юбилея — ему исполнилось 35 лет. К сожалению, праздник будет не очень веселым, ведь их семью совсем недавно постигла тяжелая утрата — у Али умер отец.

Али не стал размещать в Instagram постов, под которыми многочисленные поклонницы могли бы оставить свои поздравления, но в stories напомнил о своем горе. Актер опубликовал фотографию, на которой он, совсем маленький, запечатлен вместе с папой и мамой.

«Мой нос… мой рот… мои глаза… Твои… Мой первый день рождения без тебя, отец», — написал Али.

Отец Али Эрсана Дуру впервые не поздравит сына с днем рождения. Фото: Instagram

«Паша из пашей». Ты ушел 40 дней назад. Я счастлив быть твоим сыном», — написано на следующем снимке в stories юбиляра.

Он также показал подписчикам скриншот музыкального плеера в телефоне, где в тот момент играла песня Eklemedir Koca Konak, которая так нравилась его отцу. По словам Дуру, у его папы и «отца всех турков» Мустафы Кемаля Ататюрка были схожие музыкальные вкусы.

Умер отец Али Эрсана Дуру
Актер скучает по отцу, который умер 40 дней назад

После того, как в начале 2019 года Первый канал показал своим зрителям сериал «Султан моего сердца», малоизвестный в родной Турции актер моментально стал любимцем десятков тысяч россиянок. Его страницу в Instagram влюбленные девушки превратили почти что в «гагачат», признаваясь турецкому красавцу в любви и обсуждая его между собой. Многие надеялись, что Али сойдется со своей партнершней по сериалу — нашей Александрой Никифоровой, однако надежды не сбылись. Как признавались Дуру и Никифорова, на съемках они подружились, но не более того.

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"Султан моего сердца"Али Эрсан Дуру
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Али Эрсан Дуру в день своего 35-летия скучает по отцу
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