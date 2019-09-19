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Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты

Телеведущая заявила, что нужно следить за давлением.

Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты
Елена Малышева дала ценный совет женщине/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет одной из участниц передачи, как заниматься сексом при таком серьезном заболевании как аневризма аорты. Дама поинтересовалась, что ей делать с учётом постановки серьезного диагноза.

Елена Малышева. Фото
Малышева дала совет женщине, страдающей аневризмой аорты/globallookpress.com

Как считает Малышева, людям, страдающим таким заболеванием, необходимо следить за давлением. Если оно слишком высокое, то о сексе необходимо на какое-то время забыть, иначе последствия могут оказаться пагубными для организма и здоровья.

Звезда экрана считает, что ставить при этом крест на «постельных подвигах» ни в коем случае не стоит. «Это как на выезд водителям. Померил давление – в постель!» — заявила она.

Ее коллега Герман Гандельман, присутствующий в студии, добавил, что диагноз очень серьезный и требует постоянного внимания. Необходимо ходить к врачам.

Отметим, что не так давно Елена Малышева приходила в студию на «Русское радио» к телеведущей Юлии Барановской. Речь, в частности, зашла о вредной еде. Малышева рассказала, как нашла палку сырокопченой колбасы в холодильнике у своей матери. Она хотела отсчитать женщину, ведь ее мать всегда была сторонницей правильного питания. Но потом поняла, что делать этого не стоит. Мама в детстве была лишена таких лакомств и сейчас, что называется, наверстывает упущенное.

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Герман ГандельманЕлена МалышеваПрограмма "Жить здорово"
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Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты
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