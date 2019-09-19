Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет одной из участниц передачи, как заниматься сексом при таком серьезном заболевании как аневризма аорты. Дама поинтересовалась, что ей делать с учётом постановки серьезного диагноза.

Как считает Малышева, людям, страдающим таким заболеванием, необходимо следить за давлением. Если оно слишком высокое, то о сексе необходимо на какое-то время забыть, иначе последствия могут оказаться пагубными для организма и здоровья.

больше по теме Малышева отправила мечтающую сменить пол девушку к психиатру По словам телеведущей, мировая общественность против таких операций.

Звезда экрана считает, что ставить при этом крест на «постельных подвигах» ни в коем случае не стоит. «Это как на выезд водителям. Померил давление – в постель!» — заявила она.

Ее коллега Герман Гандельман, присутствующий в студии, добавил, что диагноз очень серьезный и требует постоянного внимания. Необходимо ходить к врачам.

Отметим, что не так давно Елена Малышева приходила в студию на «Русское радио» к телеведущей Юлии Барановской. Речь, в частности, зашла о вредной еде. Малышева рассказала, как нашла палку сырокопченой колбасы в холодильнике у своей матери. Она хотела отсчитать женщину, ведь ее мать всегда была сторонницей правильного питания. Но потом поняла, что делать этого не стоит. Мама в детстве была лишена таких лакомств и сейчас, что называется, наверстывает упущенное.